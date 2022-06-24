Путін заперечує відповідальність Росії за світову продовольчу кризу

Президент Росії Володимир Путін заявив, що РФ не несе відповідальності за продовольчу кризу у світі і звинуватив Захід у запобіганні експорту російського зерна.

Про це Путін сказав на віртуальному саміті Brics Plus, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Так, президент РФ звинуватив західні країни, зокрема США, у "дестабілізації світового сільськогосподарського виробництва" обмеженнями на поставку добрив з Росії та Білорусі, а також в "ускладненні" експорту зерна для Москви.

За його словами, зростання цін на основні продукти сільського господарства, такі як зерно, найбільше вплинуло на країни, що розвиваються.

Путін також відкинув нібито "істерію" щодо зерна, яке залишається в заблокованих українських портах.