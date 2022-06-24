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Путін заперечує відповідальність Росії за світову продовольчу кризу

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Росія, П'ятниця 24 червня 2022 19:01
Путін заперечує відповідальність Росії за світову продовольчу кризу Фото: Володимир Путін, президент РФ (kremlin ru)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Президент Росії Володимир Путін заявив, що РФ не несе відповідальності за продовольчу кризу у світі і звинуватив Захід у запобіганні експорту російського зерна.

Про це Путін сказав на віртуальному саміті Brics Plus, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Так, президент РФ звинуватив західні країни, зокрема США, у "дестабілізації світового сільськогосподарського виробництва" обмеженнями на поставку добрив з Росії та Білорусі, а також в "ускладненні" експорту зерна для Москви.

За його словами, зростання цін на основні продукти сільського господарства, такі як зерно, найбільше вплинуло на країни, що розвиваються.

Путін також відкинув нібито "істерію" щодо зерна, яке залишається в заблокованих українських портах.

Нагадаємо, Росія вже викрала 500 тисяч тонн зерна з тимчасово захоплених Херсонської та Запорізької областей.

Німеччина сподівається, що українське зерно можна буде експортувати щодня вже в липні.

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Володимир Путін Російська Федерація продовольственный кризис
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