Путін отримав під боком одну з найсильніших армій замість демілітаризації, - ЗМІ

За чотири роки повномасштабної війни Україна перетворилася на одну з найтехнологічніших армій світу - і саме це може стати найбільшим провалом глави Кремля Володимира Путіна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Atlantic Council.
У 2014 році Україну врятував народний рух - добровольці створювали батальйони просто неба, щоб зупинити російське вторгнення.
Повністю звільнити країну тоді не вдалося, але натиск агресора вдалося стримати.
Після 2014-го розпочалися масштабні військові реформи за стандартами НАТО.
Армія виросла до кількох сотень тисяч бійців - і саме вона стала основою для значно більших збройних сил, що сформувалися після лютого 2022 року.
З початку повномасштабного вторгнення українська армія пройшла ще одну трансформацію. Нові тактики, молоді талановиті командири, технологічні інновації - все це впроваджувалося швидко і без зайвої бюрократії.
Сьогодні Україна - світовий лідер у дроновій війні. Українські компанії розробили безпілотники, які:
Показово, що під час навчань з НАТО українські підрозділи неодноразово перевершували союзників - і це змусило партнерів переглянути власні підходи.
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Навесні 2026 року президент України Володимир Зеленський запропонував країнам Перської затоки допомогу у протидії іранським дронам.
Це змусило світ по-новому поглянути на Україну - вже не як на тягар для безпеки, а як на повноцінного гравця.
Країни НАТО шикуються в чергу, щоб навчатися в українських інструкторів з дронової війни. Спільні виробничі ініціативи з українськими оборонними компаніями - теж у порядку денному.
Одним із двох головних цілей вторгнення у лютому 2022 року глава Кремля називав "демілітаризацію" України. Проте результат виявився протилежний: Росія отримала на своєму кордоні одну з найбільш мілітаризованих країн Європи.
Перед диктатором тепер постали два сценарії - і обидва невигідні:
Нагадаємо, днями стало відомо, що українські безпілотники від початку року уразили понад 800 тисяч цілей ворога. Наразі саме дрони забезпечують більше ніж 90% усіх втрат окупантів, розповів міністр оборони Михайло Федоров.
Також повідомлялося, що Україна розробила унікальний морський дрон для полювання на російські літаки.
А ще українська компанія Global Mark створила підводний безпілотник Sea Trident. Він здатен непомітно доставляти вантажі вагою до тонни для ураження стратегічних об'єктів та великих кораблів РФ.