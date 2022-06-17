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Путин отказался назвать "красные линии" в войне против Украины

Фото: Владимир Путин, президент РФ (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент РФ Владимир Путин отказался отвечать на вопрос о "красных линиях" в войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Петербургского международного экономического форума.

"А что касается "красных линий", это, позвольте, я оставлю при себе, потому что это с нашей стороны будет означать достаточно жесткие действия по "центрам принятия решений"", - сказал он.

Путин заявил, что за "красные линии" отвечает военно-политическое руководство страны.

Напомним, Путин заявил, что РФ никому не угрожает ядерным оружием.

Кроме того, президент России назвал причину войны против Украины.

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