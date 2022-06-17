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Путін відмовився назвати "червоні лінії" у війні проти України

Фото: Володимир Путін, президент РФ (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Президент РФ Володимир Путін відмовився відповідати на питання про "червоні лінії" у війні проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляція Петербурзького міжнародного економічного форуму.

"А що стосується "червоних ліній", це, дозвольте, я залишу при собі, тому що це з нашого боку означатиме досить жорсткі дії щодо "центрів прийняття рішень"", - сказав він.

Путін заявив, що за "червоні лінії" відповідає військово-політичне керівництво країни.

Нагадаємо, Путін заявив, що РФ нікому не загрожує ядерною зброєю.

Крім того, президент Росії назвав причину війни проти України.

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Війна Росії проти УкраїниРосійська ФедераціяВолодимир Путін