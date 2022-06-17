Мы не угрожаем, но все должны знать, что у нас есть: Путин о ядерном оружии

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не угрожает ядерным оружием, но применит его, если это потребуется для защиты суверенитета страны.

Путин заявил, что слышит риторику стран о возможном использовании Россией ядерного оружия. Он считает, что подобные заявления появляются из-за высказываний политиков этих же стран.

"А мы что, молчать будем? Мы соответствующим образом отвечаем. Как только ответим, они цепляются за это и говорят, что вот, Россия угрожает. Ничего мы не угрожаем, но все должны знать, что у нас есть, и что мы будем применять, если это потребуется для защиты нашего суверенитета", - сказал он.