Путін на окупованих територіях шукав потенційних винних в успіху ЗСУ, - ISW
Візит президента РФ Володимира Путіна до тимчасово окупованих регіонів України, ймовірно, був спрямований на публічне виявлення потенційних винних у разі успіху настання ЗСУ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.
Путін вислухав доповіді командувача Повітряно-десантних військ Росії генерал-полковника Михайла Теплинського, командувача групою військ "Дніпро" генерал-полковника Олега Макаревича та інших неназваних воєначальників про ситуацію на південній частині фронту.
Путін також зустрівся з генерал-полковником Олександром Лапіним та іншими неназваними високопоставленими офіцерами, щоби обговорити ситуацію на Луганському напрямку. Ймовірно, Путін навмисно виділив Теплинського та Макаревича як командирів, які відповідають за південь України, а Лапіна — як командира, який курирує Луганський напрямок, щоб у разі провалу звинуватити їх у успішному контрнаступі ЗСУ.
Ключові висновки ISW:
- Президент РФ Володимир Путін продовжує зображати із себе лідера воєнного часу в очікуванні запланованого українського контрнаступу.
- Міністр оборони РФ Сергій Шойгу та міністр оборони Китаю Лі Шанфу зустрілися 18 квітня в Москві, щоб обговорити питання стратегічного партнерства та військової співпраці.
- 18 квітня Держдума Росії схвалила низку поправок до Кримінального кодексу РФ, спрямованих на заохочення внутрішньої самоцензури та репресії щодо російської громадськості.
- Центральний штаб "Безсмертного полку" оголосив про відміну щорічної ходи "Безсмертного полку" на честь Дня Перемоги, ймовірно, намагаючись зменшити публічне обговорення загиблих.
- Російські війська провели обмежені наземні атаки на північний схід від Куп'янська і на рубежі Сватове – Кремінна.
- Окупанти продовжували наступати в Бахмуті та завдавали ударів по лінії Авдіївка-Донецьк.
- Українські офіційні особи повідомили, що російські війська продовжують оборонне приготування на півдні України.
- Російська окупаційна влада продовжує депортувати українських цивільних осіб до Росії.
- Білорусь може започаткувати економічну підтримку окупованої Росією Донецької області за допомогою системи патронажу.
Нагадаємо, РБК-Україна писала про те, що російські пропагандисти вранці прозвітували про "візит" диктатора Володимира Путіна на окуповані території України.
Як зазначив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, диктатор, у рамках свого так званого "візиту" в окупацію, наостанок насолодився злочинами "своїх".
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