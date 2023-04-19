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Путін на окупованих територіях шукав потенційних винних в успіху ЗСУ, - ISW

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Середа 19 квітня 2023 06:48
Путін на окупованих територіях шукав потенційних винних в успіху ЗСУ, - ISW Фото: президент РФ Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Візит президента РФ Володимира Путіна до тимчасово окупованих регіонів України, ймовірно, був спрямований на публічне виявлення потенційних винних у разі успіху настання ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

Путін вислухав доповіді командувача Повітряно-десантних військ Росії генерал-полковника Михайла Теплинського, командувача групою військ "Дніпро" генерал-полковника Олега Макаревича та інших неназваних воєначальників про ситуацію на південній частині фронту.

Путін також зустрівся з генерал-полковником Олександром Лапіним та іншими неназваними високопоставленими офіцерами, щоби обговорити ситуацію на Луганському напрямку. Ймовірно, Путін навмисно виділив Теплинського та Макаревича як командирів, які відповідають за південь України, а Лапіна — як командира, який курирує Луганський напрямок, щоб у разі провалу звинуватити їх у успішному контрнаступі ЗСУ.

Ключові висновки ISW:

  • Президент РФ Володимир Путін продовжує зображати із себе лідера воєнного часу в очікуванні запланованого українського контрнаступу.
  • Міністр оборони РФ Сергій Шойгу та міністр оборони Китаю Лі Шанфу зустрілися 18 квітня в Москві, щоб обговорити питання стратегічного партнерства та військової співпраці.
  • 18 квітня Держдума Росії схвалила низку поправок до Кримінального кодексу РФ, спрямованих на заохочення внутрішньої самоцензури та репресії щодо російської громадськості.
  • Центральний штаб "Безсмертного полку" оголосив про відміну щорічної ходи "Безсмертного полку" на честь Дня Перемоги, ймовірно, намагаючись зменшити публічне обговорення загиблих.
  • Російські війська провели обмежені наземні атаки на північний схід від Куп'янська і на рубежі Сватове – Кремінна.
  • Окупанти продовжували наступати в Бахмуті та завдавали ударів по лінії Авдіївка-Донецьк.
  • Українські офіційні особи повідомили, що російські війська продовжують оборонне приготування на півдні України.
  • Російська окупаційна влада продовжує депортувати українських цивільних осіб до Росії.
  • Білорусь може започаткувати економічну підтримку окупованої Росією Донецької області за допомогою системи патронажу.

Нагадаємо, РБК-Україна писала про те, що російські пропагандисти вранці прозвітували про "візит" диктатора Володимира Путіна на окуповані території України.

Як зазначив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, диктатор, у рамках свого так званого "візиту" в окупацію, наостанок насолодився злочинами "своїх".

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