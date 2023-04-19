Путин на оккупированных территориях искал потенциальных виновных в успехе ВСУ, - ISW

Визит президента РФ Владимира Путина во временно оккупированные регионы Украины, вероятно, был направлен на публичное выявление потенциальных виновных в случае успеха наступления ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

Путин также встретился с генерал-полковником Александром Лапиным и другими неназванными высокопоставленными офицерами, чтобы обсудить ситуацию на Луганском направлении. Вероятно, Путин намеренно выделил Теплинского и Макаревича как командиров, отвечающих за юг Украины, а Лапина — как командира, курирующего Луганское направление, чтобы в случае провала обвинить их в успешном контрнаступлении ВСУ.

Путин выслушал доклады командующего Воздушно-десантными войсками России генерал-полковника Михаила Теплинского, командующего группой войск "Днепр" генерал-полковника Олега Макаревича и других неназванных военачальников о ситуации на южной части фронта.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что российские пропагандисты утром отчитались о "визите" диктатора Владимира Путина на оккупированные территории Украины.

Как отметил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, диктатор, в рамках своего так называемого "визита" в оккупацию, напоследок насладился преступлениями "своих".

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