ua ru
Ср, 19 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Путин на оккупированных территориях искал потенциальных виновных в успехе ВСУ, - ISW

Новина українською →
Среда 19 апреля 2023 06:48
Путин на оккупированных территориях искал потенциальных виновных в успехе ВСУ, - ISW Фото: президент РФ Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Визит президента РФ Владимира Путина во временно оккупированные регионы Украины, вероятно, был направлен на публичное выявление потенциальных виновных в случае успеха наступления ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

Путин выслушал доклады командующего Воздушно-десантными войсками России генерал-полковника Михаила Теплинского, командующего группой войск "Днепр" генерал-полковника Олега Макаревича и других неназванных военачальников о ситуации на южной части фронта.

Путин также встретился с генерал-полковником Александром Лапиным и другими неназванными высокопоставленными офицерами, чтобы обсудить ситуацию на Луганском направлении. Вероятно, Путин намеренно выделил Теплинского и Макаревича как командиров, отвечающих за юг Украины, а Лапина — как командира, курирующего Луганское направление, чтобы в случае провала обвинить их в успешном контрнаступлении ВСУ.

Ключевые выводы ISW:

  • Президент РФ Владимир Путин продолжает изображать из себя лидера военного времени в ожидании запланированного украинского контрнаступления.
  • Министр обороны РФ Сергей Шойгу и министр обороны Китая Ли Шанфу встретились 18 апреля в Москве, чтобы обсудить вопросы стратегического партнерства и военного сотрудничества.
  • 18 апреля Госдума России одобрила ряд поправок в Уголовный кодекс РФ, направленных на поощрение внутренней самоцензуры и репрессии в отношении российской общественности.
  • Центральный штаб "Бессмертного полка" объявил об отмене ежегодного шествия "Бессмертного полка" в честь Дня Победы, вероятно, пытаясь уменьшить публичное обсуждение погибших.
  • Российские войска провели ограниченные наземные атаки северо-восточнее Купянска и на рубеже Сватово – Кременная.
  • Оккупанты продолжали наступать в Бахмуте и наносили удары по линии Авдеевка-Донецк.
  • Украинские официальные лица сообщили, что российские войска продолжают оборонительные приготовления на юге Украины.
  • Российские оккупационные власти продолжают депортировать украинских гражданских лиц в Россию.
  • Беларусь может начать экономическую поддержку оккупированной Россией Донецкой области с помощью системы патронажа.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что российские пропагандисты утром отчитались о "визите" диктатора Владимира Путина на оккупированные территории Украины.

Как отметил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, диктатор, в рамках своего так называемого "визита" в оккупацию, напоследок насладился преступлениями "своих".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Войска РФ
NEWS
Оккупанты на Бахмутском направлении усиливают обстрелы артиллерией и авиацией, - Сырский
Оккупанты на Бахмутском направлении усиливают обстрелы артиллерией и авиацией, - Сырский
DAILY
"Мы в Бахмуте до последнего". Как работает аэроразведка на границе войны и мира
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина "Мы в Бахмуте до последнего". Как работает аэроразведка на границе войны и мира