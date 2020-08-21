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Путин обсудил с Совбезом ситуацию в Беларуси

Москва, Пятница 21 августа 2020 15:16
Путин обсудил с Совбезом ситуацию в Беларуси
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Игорь Литвиненко

В России считают неприемлемым вмешательство извне в дела Беларуси

Президент России Владимир Путин обсудил ситуацию в Беларуси с членами Совета безопасности РФ. В России считают неприемлемым вмешательство в дела Беларуси из-за границы.

Об этом сообщают "Риа.Новости".

Во время заседания Путин проинформировал Совбез о серии международных телефонных контактов, которые состоялись на этой недели и касались ситуации в Беларуси.

"Была акцентирована неприемлемость какого-либо вмешательства извне в белорусские дела и безальтернативность урегулирования всех внутрибелорусских проблем руководством этой страны в диалоге с ее гражданами", - сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отметим, на прошлой неделе у Путина состоялись телефонные разговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Франции Эммануэлем Макроном, а также главой Совета Европы Шарлем Мишелем.

Как писало РБК-Украина, что во время разговора между Путиным и Мишелем, глава Совета Европы заявил, что в Евросоюзе не хотят повторения нового "Майдана" в Беларуси.

Также сообщалось, что Россия выразила готовность оказать помощь Беларуси в урегулировании конфликта в стране, если от белорусской власти поступит такая просьба.

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