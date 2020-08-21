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Путін обговорив з Радбезом ситуацію в Білорусі

Москва, П'ятниця 21 серпня 2020 15:16
Путін обговорив з Радбезом ситуацію в Білорусі
Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Игорь Литвиненко

У Росії вважають неприйнятним втручання ззовні в справи Білорусі

Президент Росії Володимир Путін обговорив ситуацію в Білорусі з членами Ради безпеки РФ. У Росії вважають неприйнятним втручання в справи Білорусі з-за кордону.

Про це повідомляють "Риа.Новости".

Під час засідання Путін поінформував Радбез про серії міжнародних телефонних контактів, які відбулися на цьому тижні і стосувалися ситуації в Білорусі.

"Була акцентована неприйнятність будь-якого втручання ззовні в білоруські справи і безальтернативність врегулювання всіх внутрибелорусских проблем керівництвом цієї країни в діалозі з її громадянами", - повідомив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Відзначимо, минулого тижня у Путіна відбулися телефонні розмови з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, президентом Франції Еммануелем Макроном, а також головою Ради Європи Шарлем Мішелем.

Як повідомляло РБК-Україна, що під час розмови між Путіним і Мішелем, глава Ради Європи заявив, що в Євросоюзі не хочуть повторення нового "Майдану" в Білорусі.

Також повідомлялося, що Росія висловила готовність надати допомогу Білорусі в урегулюванні конфлікту в країні, якщо від білоруської влади надійде таке прохання.

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