Путин обсудил с Эрдоганом "гарантии безопасности", - Кремль

Президенты Российской Федерации и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели телефонный разговор. Говорили о гарантиях безопасности и прочем.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента Российской Федерации.

Во время разговора, как сообщает Кремль, стороны обсудили и подвели итоги двустороннего сотрудничества между Россией и Турцией. Также затронули вопрос "гарантий безопасности" РФ, ситуацию в Закавказье, а также вопросы сирийского и ливийского урегулирования.

"Были затронуты и международные темы, включая известные предложения о выработке юридически оформленных договорённостей, гарантирующих безопасность Российской Федерации, ситуацию в Закавказье, вопросы сирийского и ливийского урегулирования", - пишет пресс-служба президента.