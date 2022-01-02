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Путин обсудил с Эрдоганом "гарантии безопасности", - Кремль

Автор: Сергей Пышкин

Президенты Российской Федерации и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели телефонный разговор. Говорили о гарантиях безопасности и прочем.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента Российской Федерации.

Во время разговора, как сообщает Кремль, стороны обсудили и подвели итоги двустороннего сотрудничества между Россией и Турцией. Также затронули вопрос "гарантий безопасности" РФ, ситуацию в Закавказье, а также вопросы сирийского и ливийского урегулирования.

"Были затронуты и международные темы, включая известные предложения о выработке юридически оформленных договорённостей, гарантирующих безопасность Российской Федерации, ситуацию в Закавказье, вопросы сирийского и ливийского урегулирования", - пишет пресс-служба президента.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что по словам президента Финляндии Саули Нийниста, "гарантии безопасности" Российской Федерации начали беспокоить Европу, поскольку они противоречат порядку ее безопасности. Между тем РФ угрожает "принять меры", если США и НАТО не ответят на ее ультиматум.

Также РБК-Украина раскрывало все подробности очередных переговоров Путина и президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена.

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Владимир ПутинРоссийская ФедерацияТурцияРеджеп Тайип Эрдоган