Путін обговорим з Ердоганом "гарантії безпеки", - Кремль

Президенти Російської Федерації та Туреччини Володимир Путін й Реджеп Ердоган провели телефонну розмову. Говорили про гарантії безпеки та інше.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу президента Російської Федерації.

Під час розмови, як повідомляє Кремль, сторони обговорили та підвели підсумки двостороннього співробітництва між Росією та Туреччиною. Також порушили питання "гарантій безпеки" РФ, ситуацію в Закавказзі, а також питання сирійського та лівійського врегулювання.

"Були порушені і міжнародні теми, включаючи відомі пропозиції щодо вироблення юридично оформлених домовленостей, що гарантують безпеку Російської Федерації, ситуацію в Закавказзі, питання сирійського та лівійського врегулювання", - пише пресслужба президента.