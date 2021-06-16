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Путин может обозначить Байдену позицию России по вступлению Украины в НАТО

Автор: Анастасия Рокитна

В России обратили внимание на заявление президента США Джо Байдена о возможности вступления Украины в НАТО. Президент РФ Владимир Путин может обозначить позицию Российской Федерации.

Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в эфире "Первого канала".

По его словам, ранее таких заявлений со стороны США не делалось.

"Что касается Украины, мы слышали, что гипотетически президент Байден допустил возможность вступления Украины в НАТО. При необходимости Путин обозначит позицию России", - заявил Песков.

Отметим, в Кремле рассказали о формате переговоров президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина. Они могут провести разговор тет-а-тет.

Ранее РБК-Украина писало, что сегодня в швейцарской Женеве пройдет встреча президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина. Это первый саммит на высшем уровне с момента избрания Байдена.

Напомним, Столтенберг требует от Украины "большего" для вступления в НАТО.

Отметим, глава МИД Украины Кулеба рассчитывает на предоставление Украине ПДЧ в НАТО в 2022 году.

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