В Кремле рассказали, будет ли разговор Путина и Байдена тет-а-тет

В Кремле рассказали о формате переговоров президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина . Они могут провести разговор тет-а-тет.

Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в эфире "Первого канала" .

По его словам, Путин и Байден обсудят вопрос дипломатической собственности, необходимо "разобрать все завалы" в сфере двустороннего сотрудничества.

"Главы государств - они и есть главы государств. Если они посчитают необходимым говорить с глазу на глаз, они будут говорить с глазу на глаз, и время также для президентов никто не фиксирует. Это будет абсолютно их выбор", - заявил Песков.

Разговор Путина и Байдена начнется в компании главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена.