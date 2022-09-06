UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Путин обиделся? Эрдоган сделал заявление о поставках российского газа в Европу

Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Виталий Носач, РбК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Европу ждет сложная зима, а сокращение поставок российского газа - это "ответная реакция" президента РФ Владимира Путина на санкции, введенные против РФ.

Об этом заявил на брифинге во вторник, 6 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган перед вылетом из Анкары в Сараево, пишет РБК-Украина со ссылкой на Anadolu.

"Позиция Европы в отношении господина Путина, а также введенные санкции вызвали ответную реакцию. Российский лидер дал понять, что: "Если вы поступаете так, то и я поступлю аналогично", - сказал он.

По словам Эрдогана, Путин использует все рычаги и оружие, имеющиеся в его распоряжении.

"Главный из этих инструментов - природный газ. К сожалению, мы не хотели бы подобного развития, но имеем в Европе то, что имеем", - добавил турецкий лидер.

Эрдоган уточнил, что Европе предстоит сложная зима. При этом, он заверил, что у Турции в газовом вопросе проблем не намечается.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Россия является ненадежным партнером в поставках энергоресурсов. Он считает, что Германия сможет пережить эту зиму.

В то же время в Германии заявили, что смогут пережить отопительный период без российского газа.

К тому же на фоне опасений по поводу дальнейших поставок российского газа в Европу президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в этом году ЕС досрочно заполнил свои газовые хранилища.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияСанкции против России