Путин обиделся? Эрдоган сделал заявление о поставках российского газа в Европу

"Позиция Европы в отношении господина Путина, а также введенные санкции вызвали ответную реакцию. Российский лидер дал понять, что: "Если вы поступаете так, то и я поступлю аналогично", - сказал он.

По словам Эрдогана, Путин использует все рычаги и оружие, имеющиеся в его распоряжении.

"Главный из этих инструментов - природный газ. К сожалению, мы не хотели бы подобного развития, но имеем в Европе то, что имеем", - добавил турецкий лидер.

Эрдоган уточнил, что Европе предстоит сложная зима. При этом, он заверил, что у Турции в газовом вопросе проблем не намечается.