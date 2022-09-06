Путін образився? Ердоган зробив заяву про постачання російського газу до Європи

"Позиція Європи щодо пана Путіна, а також введені санкції викликали реакцію у відповідь. Російський лідер дав зрозуміти, що: "Якщо ви робите так, то і я вчиню аналогічно", - сказав він.

За словами Ердогана, Путін використовує всі важелі та зброю, які є у його розпорядженні.

"Головний із цих інструментів - природний газ. На жаль, ми не хотіли б такого розвитку, але маємо в Європі те, що маємо", - додав турецький лідер.

Ердоган уточнив, що Європу чекає складна зима. При цьому, він запевнив, що Туреччина в газовому питанні проблем не планується.