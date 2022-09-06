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Путін образився? Ердоган зробив заяву про постачання російського газу до Європи

Фото: президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

На Європу чекає складна зима, а скорочення постачання російського газу - це "відповідь" президента РФ Володимира Путіна на санкції, введені проти РФ.

Про це заявив на брифінгу у вівторок, 6 вересня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган перед вильотом з Анкари до Сараєва, пише РБК-Україна з посиланням на Anadolu.

"Позиція Європи щодо пана Путіна, а також введені санкції викликали реакцію у відповідь. Російський лідер дав зрозуміти, що: "Якщо ви робите так, то і я вчиню аналогічно", - сказав він.

За словами Ердогана, Путін використовує всі важелі та зброю, які є у його розпорядженні.

"Головний із цих інструментів - природний газ. На жаль, ми не хотіли б такого розвитку, але маємо в Європі те, що маємо", - додав турецький лідер.

Ердоган уточнив, що Європу чекає складна зима. При цьому, він запевнив, що Туреччина в газовому питанні проблем не планується.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Росія є ненадійним партнером у поставках енергоресурсів. Він вважає, що Німеччина зможе пережити цю зиму.

Водночас у Німеччині заявили, що зможуть пережити опалювальний період без російського газу.

До того ж на тлі побоювань з приводу подальших поставок російського газу до Європи президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що цього року ЄС достроково заповнив свої газові сховища.

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