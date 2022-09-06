Путин обиделся? Эрдоган сделал заявление о поставках российского газа в Европу
Европу ждет сложная зима, а сокращение поставок российского газа - это "ответная реакция" президента РФ Владимира Путина на санкции, введенные против РФ.
Об этом заявил на брифинге во вторник, 6 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган перед вылетом из Анкары в Сараево, пишет РБК-Украина со ссылкой на Anadolu.
"Позиция Европы в отношении господина Путина, а также введенные санкции вызвали ответную реакцию. Российский лидер дал понять, что: "Если вы поступаете так, то и я поступлю аналогично", - сказал он.
По словам Эрдогана, Путин использует все рычаги и оружие, имеющиеся в его распоряжении.
"Главный из этих инструментов - природный газ. К сожалению, мы не хотели бы подобного развития, но имеем в Европе то, что имеем", - добавил турецкий лидер.
Эрдоган уточнил, что Европе предстоит сложная зима. При этом, он заверил, что у Турции в газовом вопросе проблем не намечается.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Россия является ненадежным партнером в поставках энергоресурсов. Он считает, что Германия сможет пережить эту зиму.
В то же время в Германии заявили, что смогут пережить отопительный период без российского газа.
К тому же на фоне опасений по поводу дальнейших поставок российского газа в Европу президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в этом году ЕС досрочно заполнил свои газовые хранилища.
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