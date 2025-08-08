Путін обдзвонив лідерів шістьох країн на тлі потенційної зустрічі з Трампом

Зазначимо, за даними ЗМІ, Трамп дійсно планує зустрітися із Путіним вже наступного тижня. Цю інформацію підтвердили російські та західні ЗМІ. Після цього може відбутися тристоронній саміт у форматі "Трамп-Зеленський-Путін".

Сам Путін 7 серпня заявляв, що зустріч з Трампом може відбутися в Об’єднаних Арабських Еміратах. Експерти вважають, що навряд чи російський диктатор полетить на переговори до Європи. Також можливими місцями зустрічі вважають Рим, Мінськ або Туреччину.