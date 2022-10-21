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Путін носиться з "ядерною валізкою"? ЗМІ вказали на цікаву деталь поїздки диктатора до Рязані

Фото: президент Росії Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

В одного з супроводжуючих російського диктатора Володимира Путіна у його поїздці до Рязанської області помітили так звану "ядерну валізку".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Нагадаємо, вчора Путін відвідав військовий полігон у Рязанській області, на якому перевірив підготовку мобілізованих. Він також постріляв із снайперської гвинтівки СГД.

При цьому журналісти зауважили, що на відео з поїздки на задньому плані видно чоловіка, який тримає в руках те, що, як деякі повідомляють, може бути однією з "ядерних валіз", у якій зберігаються коди для приведення в дію ядерного арсеналу країни.

Нагадаємо, раніше Путін пригрозив країнам Заходу застосувати ядерну зброю, зазначивши, що його заява не є блефом.

При цьому США не вбачають причин міняти ступінь готовності своїх ядерних сил на тлі загроз із боку РФ.

Крім того, що у Британії заявили про "серйозні наслідки" для РФ у разі застосування ядерної зброї.

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Володимир ПутінЯдерна зброя