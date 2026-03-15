Путін ніколи не хотів переговорів і зупинки війни, - Зеленський

Під час інтерв'ю ведучий торкнувся теми переговорів, а саме того, що Росія відмовилася від пропозиції американців проводити їх у США, і замість цього наполягає на Європі.

На запитання про те, чи є це сигналом того, що Росія тепер вважає, що через зростання цін на нафту і відволікання США на війну в Ірані їй більше не потрібно навіть вдавати, що вона бере участь у мирних переговорах, Зеленський сказав таке:

"Перш за все я вони ніколи цього не хотіли. Я ділюся тільки своєю думкою. Я знаю, що в моїх колег зі США іноді інший погляд... Тому Путін ніколи не хотів зупиняти війну. Вони боялися кроків президента Трампа і тиску з боку Америки. Тому він грав у цю гру, вдаючи, що хоче переговорів", - відповів президент.

Він додав, що досі впевнений у тому, що США мають чинити великий тиск на Путіна. В іншому разі він не буде вести переговори.

"Він хоче тільки ультиматумів від нас, щоб ми пішли з нашої території. Але він на цьому не зупиниться... Йому цього недостатньо", - сказав глава держави.

Зеленський наголосив, що ситуація в Ірані, а також послаблення санкційної політики, дає Путіну гроші та більше впевненості в тому, що він може продовжувати війну.

Резюмуючи президент додав, якщо завдання справді закінчити війну, тоді потрібно зустрічатися і Київ просить США чітко зафіксувати дату наступних тристоронніх переговорів.

"Зараз американська сторона відклала зустріч через Іран. Але якщо ми дійсно хочемо зупинити війну, ми повинні зустрічатися. Ми повинні зустрічатися на рівні технічних груп...на рівні лідерів. Нам потрібно більше тиску на Росію. Якщо ми не зробимо цих кроків, ми не наблизимося до миру", - підсумував Зеленський.