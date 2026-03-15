Путін ніколи не хотів переговорів і зупинки війни, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що очільник Кремля Володимир Путін ніколи не хотів переговорів і припинення війни. Москва пішла на зустріч лише через страх дій США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю глави держави для CNN.
Під час інтерв'ю ведучий торкнувся теми переговорів, а саме того, що Росія відмовилася від пропозиції американців проводити їх у США, і замість цього наполягає на Європі.
На запитання про те, чи є це сигналом того, що Росія тепер вважає, що через зростання цін на нафту і відволікання США на війну в Ірані їй більше не потрібно навіть вдавати, що вона бере участь у мирних переговорах, Зеленський сказав таке:
"Перш за все я вони ніколи цього не хотіли. Я ділюся тільки своєю думкою. Я знаю, що в моїх колег зі США іноді інший погляд... Тому Путін ніколи не хотів зупиняти війну. Вони боялися кроків президента Трампа і тиску з боку Америки. Тому він грав у цю гру, вдаючи, що хоче переговорів", - відповів президент.
Він додав, що досі впевнений у тому, що США мають чинити великий тиск на Путіна. В іншому разі він не буде вести переговори.
"Він хоче тільки ультиматумів від нас, щоб ми пішли з нашої території. Але він на цьому не зупиниться... Йому цього недостатньо", - сказав глава держави.
Зеленський наголосив, що ситуація в Ірані, а також послаблення санкційної політики, дає Путіну гроші та більше впевненості в тому, що він може продовжувати війну.
Резюмуючи президент додав, якщо завдання справді закінчити війну, тоді потрібно зустрічатися і Київ просить США чітко зафіксувати дату наступних тристоронніх переговорів.
"Зараз американська сторона відклала зустріч через Іран. Але якщо ми дійсно хочемо зупинити війну, ми повинні зустрічатися. Ми повинні зустрічатися на рівні технічних груп...на рівні лідерів. Нам потрібно більше тиску на Росію. Якщо ми не зробимо цих кроків, ми не наблизимося до миру", - підсумував Зеленський.
Нагадаємо, що з початку цього року Україна, США і Росія провели вже три раунди мирних переговорів. Четвертий раунд мав відбутися на початку березня, але був відкладений через початок операції США та Ізраїлю проти Ірану.
Водночас Зеленський сьогодні повідомив, що команди України та США ведуть активні консультації щодо санкційної політики та гарантій безпеки. Однак він підкреслив, що для вирішення ключових проблем необхідна зустріч двох президентів.
Водночас президент США Дональд Трамп продовжує звинувачувати українського лідера в тому, що той нібито не хоче миру. Цієї ночі в інтерв'ю NBC News він сказав, що Путін нібито готовий до угоди, а Зеленський нібито не хоче укласти мирну угоду.