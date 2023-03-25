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Путін нібито на прохання Лукашенка вирішив розмістити ядерну зброю у Білорусі

Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російський диктатор Володимир Путін вирішив розмістити ядерну зброю на території Білорусі. При цьому наголосив, що про це його нібито попросив самопроголошений президент Республіки Олександр Лукашенко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву диктатора.

"Заява Британії стала приводом для переговорів із Лукашенком, але Мінськ давно просить розмістити у них російську тактичну ядерну зброю", - сказав Путін.

Він зазначив, що РФ не передає Білорусі тактичну ядерну зброю, але розмістить її та навчить військових, як США в Європі.

Російський диктатор також заявив, що вже 1 липня на території Білорусі нібито завершать побудову сховища для ядерної зброї.

За його словами, білорусам переобладнали літаки - 10 типів готові до застосування тактичної зброї.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами заступника міністра оборони Британії Аннабель Голді, Лондон передасть Україні снаряди зі збідненим ураном, призначені для танків Challenger 2.

Нещодавно у МЗС Британії заявили, що снаряди зі збідненим ураном використовуються в озброєнні, оскільки легше пробивають броню. Їх передача ЗСУ не є ядерною ескалацією. У відомстві також зазначили, що Росія єдина, хто говорить про ядерну зброю.

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