Росія єдина, хто говорить про ядерну зброю, - МЗС Британії про уранові снаряди ЗСУ

Снаряди зі збідненим ураном використовуються в озброєнні, оскільки легше пробивають броню. Їх передача ЗСУ не є ядерною ескалацією.

Про це заявив міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі, пише РБК-Україна з посиланням на Sky News .

"Ядерної ескалації немає. Єдина країна у світі, яка говорить про ядерні питання - це Росія. Немає ніякої загрози для Росії, мова йде виключно про допомогу Україні в її захисті", - заявив Клеверлі.

За словами голови МЗС Британії, Росія сьогодні єдина країна, яка постійно порушує ядерне питання. Водночас передача снарядів зі збідненим ураном ЗСУ жодним чином не загрожує країні-окупанту.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами заступника міністра оборони Британії Аннабель Голді, Лондон передасть Україні снаряди зі збідненим ураном, призначені для танків Challenger 2.

Пізніше російський диктатор Володимир Путін злякався майбутньої передачі Україні снарядів зі збідненим ураном від Британії і вже встиг пригрозити реакцією у відповідь.

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