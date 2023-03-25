Путин якобы по просьбе Лукашенко решил разместить ядерное оружие в Беларуси

"Заявление Британии стало поводом для переговоров с Лукашенко, но Минск давно просит разместить в них российское тактическое ядерное оружие", - сказал Путин.

Он отметил, что РФ не передает Беларуси тактическое ядерное оружие, но разместит его и научит военных, как США в Европе.

Российский диктатор также заявил, что уже 1 июля на территории Беларуси вроде бы завершат строительство хранилища для ядерного оружия.

По его словам, белорусам были переоборудованы самолеты - 10 типов готовы к применению тактического оружия.