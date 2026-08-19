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Путін "не помітив" критичних наслідків атак України, але шкода є

15:45 19.08.2026 Ср
2 хв
Диктатор намагається применшити масштаб руйнувань
aimg Сергій Козачук
Путін "не помітив" критичних наслідків атак України, але шкода є Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
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Атаки на російську інфраструктуру та промисловість ніби не завдають їй критичної шкоди, але створюють відчутний негативний ефект для економіки країни-агресора.

Про це заявив російський диктатор Володимир Путін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ria.

Вплив атак на російську економіку

Під час засідання Ради з стратегічного розвитку в Кремлі Путін визнав, що систематичні удари по інфраструктурних та промислових об'єктах погіршують економічні показники РФ.

За його словами, на темпи зростання економіки впливають зовнішній тиск та постійні атаки на підприємства.

Попри намагання применшити масштаб руйнувань і заяви про "відсутність критичних наслідків", Путін підтвердив, що ці удари завдають реальної шкоди.

"Зрозуміло, що критичних наслідків від таких атак немає, не було і бути не може. Але шкоду вони нам, звісно, завдають, це очевидно. Ми це розуміємо, бачимо і знаємо", - заявив він.

Ситуація з економікою та плани РФ

Нагадаємо, нещодавно європейська розвідка оцінила, скільки ще Володимир Путін зможе фінансувати війну проти України. Завдяки тимчасовому зростанню світових цін на нафту Кремль отримав додаткові доходи та відтермінував гостру фінансову кризу, що дасть йому змогу продовжувати бойові дії щонайменше до наступної весни.

Водночас дефіцит російського бюджету вже на 70% перевищив річний план.

Попри зростання видатків та економічні складнощі, Москва не планує зупиняти бойові дії. Зокрема, у Путіна цинічно висловилися щодо можливої "заморозки" війни, заявивши, що припинення вогню по лінії зіткнення є неприйнятним для Кремля.

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