Європейська розвідка оцінила, скільки ще Путін зможе фінансувати війну

Економічні проблеми Росії поки що не змушують Кремль скорочувати витрати на війну проти України. Навпаки, зростання світових цін на нафту дало російському бюджету додаткові доходи та відтермінувало момент, коли Москва може зіткнутися із серйознішим фінансовим тиском.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News .

Співрозмовник Fox News вважає, що завдяки додатковим нафтовим доходам диктатор Путін зможе продовжувати військову кампанію проти України щонайменше до наступної весни або ще один "сезон".

Нафта принесла РФ додаткові мільярди

На початку року ціна російської нафти Urals опускалася до 40 доларів за барель і нижче. Однак у другому кварталі вона зросла до 82 доларів за барель - приблизно у півтора раза вище за показники аналогічного періоду минулого року.

За даними, наведеними у матеріалі, у квітні-червні російська економіка отримала близько 30 млрд доларів додаткових експортних надходжень. Водночас у липні надходження до бюджету РФ від нафтогазової галузі становили 934 млрд рублів – це стало рекордним показником більш ніж за рік.

Вищі ціни на нафту дозволили Кремлю скоротити бюджетний дефіцит і відкласти момент, коли економічні проблеми можуть змусити Путіна робити складніший вибір щодо продовження війни.

"Це не вирішує фундаментальних економічних проблем у Росії", – зазначив представник європейської розвідки. Водночас, за його словами, з погляду бюджету Путін наразі "не перебуває під тиском".

Дефіцит бюджету РФ уже перевищив річний план

Попри додаткові нафтові доходи, російський бюджет залишається у складному становищі.

За даними Міністерства фінансів РФ, за січень-липень дефіцит федерального бюджету досяг 6,5 трлн рублів. Це на 70% більше, ніж було заплановано на весь 2026 рік.

За прогнозом Сбербанку, до кінця року бюджетний дефіцит Росії може зрости до 7 трлн рублів.

Таким чином, високі ціни на нафту не усунули економічних проблем РФ, а лише дали Кремлю додатковий час для їхнього фінансування.

Для зупинки РФ потрібен значно сильніший економічний удар

Старша наукова співробітниця Peterson Institute for International Economics Еліна Рибакова також вважає, що нинішня економічна ситуація навряд чи змусить Путіна припинити війну.

За її словами, економічний тиск має стати значно сильнішим. Як приклад Рибакова навела сценарій, за якого ціна на нафту протягом року трималася б на рівні близько 35–40 доларів за барель.

Водночас такий сценарій наразі виглядає малоймовірним через війну США, Ізраїлю та Ірану, яка підтримує високі ціни на нафту.

Отже, нинішнє зростання нафтових доходів не означає, що російська економіка позбулася проблем. Однак воно дає Кремлю можливість довше підтримувати високі військові витрати та відтерміновує момент, коли фінансові труднощі можуть стати критичними для продовження війни.