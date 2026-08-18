У Путіна цинічно висловилися щодо "заморозки" війни проти України

У Кремлі вкотре підтвердили, що ніякої "заморозки" війни проти України вони не планують.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву помічника російського диктатора Володимира Путіна Юрія Ушакова, передають "Вести".

Росія не прагне "заморозки" війни

Ушаков зазначив, що "заморозка конфлікту" між РФ та Україною по лінії зіткнення неприйнятна для Москви.

"Ви знаєте нашу позицію, вона виключає це", - цинічно сказав він.

Це було відповіддю на питання про прагнення низки країн до "заморозки" військового протистояння Росії та України по лінії дотику.

Помічник російського диктатора також зазначив, що дипломатія завжди ведеться "по-тихому". А те, що робиться голосно, вже належить до категорії публічних заяв.

Чи хоче РФ закінчення війни

Ранішіе РБК-Україна писало, що Росія нібито ніколи не погодиться на "замороження" бойових дій в Україні без усунення "першопричин" війни.

Також стало відомо, що Путін, ймовірно, використав зустріч із президентом Казахстану, щоб виправдати продовження війни проти України.