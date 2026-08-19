ua en ru
Ср, 19 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Путин "не заметил" критических последствий атак Украины, но вред есть

15:45 19.08.2026 Ср
2 мин
Диктатор пытается приуменьшить масштаб разрушений
aimg Сергей Козачук
Путин "не заметил" критических последствий атак Украины, но вред есть Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

Атаки на российскую инфраструктуру и промышленность вроде бы не наносят ей критического ущерба, но создают ощутимый негативный эффект для экономики страны-агрессора.

Об этом заявил российский диктатор Владимир Путин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ria.

Влияние атак на российскую экономику

В ходе заседания Совета по стратегическому развитию в Кремле Путин признал, что систематические удары по инфраструктурным и промышленным объектам ухудшают экономические показатели РФ.

По его словам, на темпы роста экономики оказывают влияние внешнее давление и постоянные атаки на предприятия.

Несмотря на попытки умалить масштаб разрушений и заявления об "отсутствии критических последствий", Путин подтвердил, что эти удары наносят реальный ущерб.

"Понятно, что критических последствий от таких атак нет, не было и быть не может. Но вред они нам, конечно, наносят, это очевидно. Мы это понимаем, видим и знаем", - заявил он.

Ситуация с экономикой и планами РФ

Напомним, недавно европейская разведка оценила, сколько еще Владимир Путин сможет финансировать войну против Украины. Благодаря временному росту мировых цен на нефть Кремль получил дополнительные доходы и отсрочил острый финансовый кризис, что позволит ему продолжать боевые действия по меньшей мере до следующей весны.

В то же время, дефицит российского бюджета уже на 70% превысил годовой план.

Несмотря на рост расходов и экономические затруднения, Москва не планирует останавливать боевые действия. В частности, у Путина цинично высказались по поводу возможной "заморозки" войны, заявив, что прекращение огня по линии столкновения является неприемлемым для Кремля.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Война в Украине Атака дронов
Новости
Состоялся 77-й обмен пленными между Украиной и РФ: кого вернули домой
Состоялся 77-й обмен пленными между Украиной и РФ: кого вернули домой
Аналитика
"Феномен Терехова": почему мэр Харькова возглавил рейтинги доверия и какое у него политическое будущее
Александр Хищенкоспециально для РБК-Украина "Феномен Терехова": почему мэр Харькова возглавил рейтинги доверия и какое у него политическое будущее