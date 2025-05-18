Путин назвал "нужный результат" для РФ в войне против Украины

Российский диктатор Владимир Путин заверил, что у России хватит сил, чтобы завершить войну против Украины до "логического завершения". Он также назвал "нужный результат" для РФ в войне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление диктатора в пропагандистском фильме "Россия. Кремль. Путин. 25 лет".

"Этот результат - это устранение причин, которые вызвали этот кризис, создание условий для долгосрочного устойчивого мира и обеспечения безопасности российского государства, обеспечения безопасности интересов наших людей на тех территориях, о которых мы всегда говорим, где проживают люди, считающие русских язык родным языком и считающие Россию своей родиной", - сказал Путин. Напомним, в этом же пропагандистском фильме Путин заявлял, что Россию "пытались спровоцировать" на применение ядерного оружия.

Диктатор заверил, что у России "достаточно сил и средств, чтобы довести начатое в 2022 году до логического завершения с нужным для России результатом".

Переговоры Украины и РФ

Напомним, на этой неделе, 16 мая, Украина и России провели первые за три года переговоры. Как и ранее заявляла Москва, российская делегация апеллировала к переговорам 2022 года.

В начале полномасштабной войны Россия требовала от Украины отказа от НАТО, существенного уменьшения численности ВСУ до 85 тысяч солдат и признать Крым российским. Больше о требованиях РФ на переговорах в 2022 году - в материале РБК-Украина.

Впрочем, в Офисе президента Украины отмечали, что все попытки россиян привязать переговоры к 2022 году не сработают.

Подробнее о переговорах в Стамбуле 16 мая - читайте в материале РБК-Украина.

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