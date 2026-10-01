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Путін назвав "безглуздою" пропозицію щодо взаємного припинення ударів з Україною

19:58 01.10.2026 Чт
1 хв
aimg Валерій Ульяненко
Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)

Пропозиція щодо взаємного припинення ударів між Україною та Росією є "безглуздою".

Про це на форумі "Валдай" заявив російський диктатор Володимир Путін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

Глава Кремля назвав "безглуздою" поточну пропозицію щодо взаємного припинення ударів з Україною.

Крім того, Путін відповів "ні" на пропозицію погодитися на таке перемир'я.

Нагадаємо, російський диктатор заявив, що продовження міжнародних конфліктів найближчим часом можливе.

Він також переклав свою провину за війни на країни Заходу, які, за його словами, мають "непропорційно великий вплив" на ООН, що призводить до дисбалансу.

Крім того, Путін цинічно заявив, що це не Росія почала воювати, а "почали воювати з нею, заохочуючи націоналізм в Україні". Диктатор також нафантазував, що окупанти нібито ніколи не порушували правил ведення війни.

Зазначимо, диктатор заявив, що листи до НАТО "є не залякуванням, а відповіддю на спроби залякати Росію". Водночас він зазначив, що у разі прямого нападу на Калинінград країна-агресорка задіє всі наявні види озброєння.

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Володимир ПутінПеремир'я Росії та УкраїниВійна в Україні