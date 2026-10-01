Путін назвав "безглуздою" пропозицію щодо взаємного припинення ударів з Україною

Глава Кремля назвав "безглуздою" поточну пропозицію щодо взаємного припинення ударів з Україною.

Крім того, Путін відповів "ні" на пропозицію погодитися на таке перемир'я.

Нагадаємо, російський диктатор заявив, що продовження міжнародних конфліктів найближчим часом можливе.

Він також переклав свою провину за війни на країни Заходу, які, за його словами, мають "непропорційно великий вплив" на ООН, що призводить до дисбалансу.

Крім того, Путін цинічно заявив, що це не Росія почала воювати, а "почали воювати з нею, заохочуючи націоналізм в Україні". Диктатор також нафантазував, що окупанти нібито ніколи не порушували правил ведення війни.