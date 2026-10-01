Путин назвал "бессмысленным" предложение о взаимном прекращении ударов с Украиной

Предложение о взаимном прекращении ударов между Украиной и Россией является "бессмысленным".
Об этом на форуме "Валдай" заявил российский диктатор Владимир Путин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.
Глава Кремля назвал "бессмысленным" текущее предложение о взаимном прекращении ударов с Украиной.
Кроме того, Путин ответил "нет" на предложение согласиться на такое перемирие.
Напомним, российский диктатор заявил, что продолжение международных конфликтов в ближайшее время возможно.
Он также переложил свою вину за войны на страны Запада, которые, по его словам, имеют "непропорционально большое влияние" на ООН, что приводит к дисбалансу.
Кроме того, Путин цинично заявил, что это не Россия начала воевать, а "начали воевать с ней, поощряя национализм в Украине". Диктатор также нафантазировал, что оккупанты якобы никогда не нарушали правила ведения войны.
Отметим, диктатор заявил, что письма в НАТО "являются не запугиванием, а ответом на попытки запугать Россию". В то же время он отметил, что в случае прямого нападения на Калининград страна-агрессор задействует все имеющиеся виды вооружения.