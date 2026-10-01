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Путін цинічно пригрозив світу "продовженням міжнародних конфліктів"

18:52 01.10.2026 Чт
2 хв
aimg Олена Бджола
Путін цинічно пригрозив світу "продовженням міжнародних конфліктів" Фото: російський диктатор Володимир Путин (Getty Images)
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Росія знову погрожує людству "міжнародними конфліктами", прикриваючись "боротьбою за мир". І перекладає свою провину за війни на країни Заходу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ російського диктатора Володимира Путіна на щорічному засіданні Міжнародного дискусійного клубу "Валдай", передає ТАСС у Telegram.

Путін погрожує світу

Диктатор цинічно заявив, що продовження міжнародних конфліктів найближчим часом можливе.

За його словами, світу нібито потрібно уникнути катастрофічних сценаріїв. Очільник країни-агресорки нахабно радить світу робити практичні дії, щоб "не допустити скочування людства до межі виживання".

Росія знайшла "винного"

На думку диктатора, країни Заходу мають непропорційно великий вплив на ООН, що призводить до дисбалансу.

"Росія підтримує справедливу реформу ООН, але це неможливо без консенсусу, який зараз важко досягти", - брехливо додав Путін.

І звинуватив світову політику у порушенні "всіх мислимих та немислимих табу". Нібито країни світу користуються принципом "сила є - розуму не треба", але це до добра не доводить.

Раніше РБК-Україна писало, що у Путіна обурилися, що США вимагають від РФ спочатку врегулювати ситуацію навколо України і лише потім відновлювати економічну співпрацю зі Штатами.

Крім того, Путін зробив низку абсурдних заяв на першому засіданні Держдуми РФ IX скликання. Він вкотре почав запевняти, що російський народ нібито неможливо залякати або зламати.

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