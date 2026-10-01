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"Не залякування". Путін вперше висловився про нові ядерні погрози країнам НАТО

19:52 01.10.2026 Чт
2 хв
aimg Сергій Козачук
"Не залякування". Путін вперше висловився про нові ядерні погрози країнам НАТО Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
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Листи до НАТО ніби не є залякуванням, а відповідь на спроби залякати Росію. Водночас у разі прямого нападу на Калинінград РФ задіяє всі наявні види озброєння.

Про це заявив російський диктатор Володимир Путін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Смотри".

Під час свого виступу Путін висловився щодо листування та дипломатичних сигналів у бік Північноатлантичного альянсу.

За його словами, такі дії нібито не варто розцінювати як тиск чи залякування.

"Листи до НАТО це не залякування, це відповідь на спроби нас залякати", - стверджує російський диктатор.

Окремо Путін зачепив тему можливої ескалації та прямого військового зіткнення на території РФ. Він заявив про готовність застосувати весь арсенал у разі загрози окремим регіонам.

За його словами, якщо мова дійде до прямого нападу на РФ, зокрема на Калінінград, неминуче і негайно постане питання про застосування всіх видів озброєнь, які є в розпорядженні Росії.

Нагадаємо, що Путін постійно використовує тему Північноатлантичного альянсу для виправдання власної агресивної політики та чергових погрожувальних заяв на адресу Заходу.

Зокрема, раніше російський диктатор видав порцію абсурду про Україну, стверджуючи, нібито РФ "не починала війну" і першими по мирних жителях росіяни "не б'ють".

Крім того, Путін цинічно пригрозив світу продовженням міжнародних конфліктів, традиційно прикриваючись гаслами про "боротьбу за мир" та намагаючись перекласти власну провину за розв'язані війни на країни Заходу.

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