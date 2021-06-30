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Путин назвал закон о коренных народах в Украине "оружием массового поражения"

Автор: Андрей Василюк

Президент России Владимир Путин пожаловался на то, что в законопроект о коренных народах Украины не включили русских. Он считает, что это может привести к сокращению общего числа русских, что по своим последствиям "сопоставимо с применением какого-то оружия массового поражения".

Об этом Путин сказал во время "прямой линии".

Он заявил, что руководство украины "явно недружественно" к Кремлю.

"Иначе трудно было бы объяснить проект закона, который сейчас внесен президентом в Раду о коренных народах, где русский народ объявляется некоренным. Это уму не постижимо. К чему это приведет? Часть людей может уехать, но куда ехать? Будут вынуждены переписываться, что они чувствуют себя людьми второго сорта. Это приведет к сокращению общего числа русских, это сопоставимо по своим последствиям с применением какого-то оружия массового поражения", - сказал Путин.

Напомним, комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики поддержал законопроект главы государства Владимира Зеленского о коренных народах.

Отметим, документ появился на сайте парламента в конце мая.

Так, в День памяти жертв депортации крымских татар Зеленский заявил, что внесет в Раду законопроект о признании крымских татар коренным народом. В тот же день законопроект зарегистрировали в парламенте.

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Владимир Путин