Путін назвав закон про корінні народи в Україні "зброєю масового ураження"

Президент Росії Володимир Путін поскаржився на те, що в законопроект про корінні народи України не включили росіян. Він вважає, що це може привести до скорочення загального числа росіян, що за своїми наслідками "можна порівняти із застосуванням якоїсь зброї масового ураження".
Про це Путін сказав під час "прямої лінії".
Він заявив, що керівництво України "явно недружнє" до Кремля.
"Інакше важко було б пояснити проект закону, який зараз внесений президентом в Раду про корінні народи, де російський народ оголошується некорінним. Це незбагненно. До чого це призведе? Частина людей може виїхати, але куди їхати? Будуть змушені переписуватися, що вони відчувають себе людьми другого сорту. Це призведе до скорочення загального числа росіян, це можна порівняти за своїми наслідками із застосуванням якоїсь зброї масового ураження", - сказав Путін.
Нагадаємо, комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики підтримав законопроект глави держави Володимира Зеленського про корінні народи.
Відзначимо, документ з'явився на сайті парламенту в кінці травня.
В День пам'яті жертв депортації кримських татар Зеленський заявив, що внесе в Раду законопроект про визнання кримських татар корінним народом. Того ж дня законопроект зареєстрували в парламенті.