Путин назвал вступление Украины в НАТО "красной линией" для России

Президент России Владимир Путин выступил против расширения НАТО, путем интеграции Украины. По его словам, это "красная линия" для Москвы.
Об этом шла речь в эфире российского телеканала "Россия 24".
Как пояснил глава Кремля, если Украина вступит в НАТО, то время подлета ракет до Москвы уменьшится до 7 минут.
"Представьте себе, что Украина станет членом НАТО. Подлетное время ракеты от Харькова или Днепра до Москвы уменьшится до 7-10 минут. Это для нас красная линия или нет?",- заявил президент РФ.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что промедление со вступлением Украины в НАТО усиливает позиции России в Европе. Зеленский призвал как можно скорее предоставить Украине План действий по членству в НАТО.
Добавим, в апреле в Кремле пригрозили Украине последствиями в случае вступления в НАТО. У Путина заявили, что евроатлантическая интеграция Украины еще больше ухудшит ситуацию на Донбассе.
Кроме того, в Кремле угрожали "дополнительными мерами" из-за усиления войск НАТО вокруг Украины.