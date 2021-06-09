RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Путін назвав вступ України до НАТО "червоною лінією" для Росії

Автор: Дмитро Левицький

Президент Росії Володимир Путін виступив проти розширення НАТО, шляхом інтеграції України. За його словами, це "червона лінія" для Москви.

Про це йшлося в ефірі російського телеканалу "Россия 24".

Як пояснив очільник Кремля, якщо Україна вступить до НАТО, то час підльоту ракет до Москви зменшиться до 7 хвилин.

"Уявіть собі, що Україна стане членом НАТО. Підлітний час ракети від Харкова чи Дніпра до Москви зменшиться до 7-10 хвилин. Це для нас червона лінія чи ні?", - заявив президент РФ.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявляв, що зволікання зі вступом України до НАТО посилює позиції Росії в Європі. Зеленський закликав якомога швидше надати Україні План дій щодо членства в НАТО.

Додамо, у квітні в Кремлі пригрозили Україні наслідками у разі вступу в НАТО. У Путіна заявили, що євроатлантична інтеграція України ще більше погіршить ситуацію на Донбасі.

Крім того, у Кремлі погрожували "додатковими заходами" через посилення військ НАТО навколо України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Володимир ПутінНАТОУкраїна