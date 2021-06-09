Путін назвав вступ України до НАТО "червоною лінією" для Росії

Президент Росії Володимир Путін виступив проти розширення НАТО , шляхом інтеграції України. За його словами, це "червона лінія" для Москви.

Про це йшлося в ефірі російського телеканалу "Россия 24" .

Як пояснив очільник Кремля, якщо Україна вступить до НАТО, то час підльоту ракет до Москви зменшиться до 7 хвилин.

"Уявіть собі, що Україна стане членом НАТО. Підлітний час ракети від Харкова чи Дніпра до Москви зменшиться до 7-10 хвилин. Це для нас червона лінія чи ні?", - заявив президент РФ.