Путін назвав вступ України до НАТО "червоною лінією" для Росії

Президент Росії Володимир Путін виступив проти розширення НАТО, шляхом інтеграції України. За його словами, це "червона лінія" для Москви.
Про це йшлося в ефірі російського телеканалу "Россия 24".
Як пояснив очільник Кремля, якщо Україна вступить до НАТО, то час підльоту ракет до Москви зменшиться до 7 хвилин.
"Уявіть собі, що Україна стане членом НАТО. Підлітний час ракети від Харкова чи Дніпра до Москви зменшиться до 7-10 хвилин. Це для нас червона лінія чи ні?", - заявив президент РФ.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявляв, що зволікання зі вступом України до НАТО посилює позиції Росії в Європі. Зеленський закликав якомога швидше надати Україні План дій щодо членства в НАТО.
Додамо, у квітні в Кремлі пригрозили Україні наслідками у разі вступу в НАТО. У Путіна заявили, що євроатлантична інтеграція України ще більше погіршить ситуацію на Донбасі.
Крім того, у Кремлі погрожували "додатковими заходами" через посилення військ НАТО навколо України.