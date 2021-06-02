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Непредоставление Украине ПДЧ в НАТО усиливает позиции России в Европе, - Зеленский

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Киев, Среда 02 июня 2021 19:06
Непредоставление Украине ПДЧ в НАТО усиливает позиции России в Европе, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Североатлантический альянс за промедление с предоставлением Украине Плана действий по членству в НАТО. По его словам, это усиливает позиции России в Европе.

Об этом сообщил Офис президента Украины.

С таким заявлением глава государства выступил во время встречи с делегацией американских сенаторов, которые сегодня находятся в Украине.

Зеленский отметил, что непредоставление Украине четкого сигнала и конкретных сроков по получению Плана действий по членству в НАТО еще одной потенциальной угрозой, которая может усилить позиции России в Европе.

Напомним, недавно в Минобороны анонсировали, что Украина получит обновленный пакет Целей партнерства с НАТО. Этот пакет будет содержать задачи, которые Украина должна выполнить для приближения вступления в НАТО.

Кроме того, в Офисе президента оценивали, может ли Украина до конца 2021 года получить ПДЧ в НАТО.

Больше о ситуации с членством Украины в НАТО читайте в материале РБК-Украина "В режиме ожидания. Как Украина продвигается к членству в НАТО".

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