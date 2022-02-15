Путин назвал следующие шаги России по "гарантиям безопасности"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его совместную пресс-конференцию с канцлером Германии Олафом Шольцем.

"Что касается того, как Россия будет действовать дальше. По плану. Он будет складываться из реальной обстановки на местах. Кто может сказать, как она будет складываться? Пока никто. Это зависит не только от нас", - сказал Путин.

Он добавил, что Россия намерена и будет стремиться к тому, чтобы договариваться с партнерами по тем вопросам, которые выдвинула Москва, дипломатическим путем.