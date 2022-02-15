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Путин назвал следующие шаги России по "гарантиям безопасности"

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Москва, Вторник 15 февраля 2022 17:23
Путин назвал следующие шаги России по "гарантиям безопасности" Фото: президент РФ Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент России Владимир Путин назвал следующие шаги Москвы по так называемым "гарантиям безопасности". Он подчеркнул, что действия российской стороны зависят от реакции партнеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его совместную пресс-конференцию с канцлером Германии Олафом Шольцем.

"Что касается того, как Россия будет действовать дальше. По плану. Он будет складываться из реальной обстановки на местах. Кто может сказать, как она будет складываться? Пока никто. Это зависит не только от нас", - сказал Путин.

Он добавил, что Россия намерена и будет стремиться к тому, чтобы договариваться с партнерами по тем вопросам, которые выдвинула Москва, дипломатическим путем.

Напомним, ранее Путин заявил о планах добиваться от США и НАТО юридически закрепленных "гарантий безопасности" для России.

Отметим, в декабре прошлого года Россия провела три раунда переговоров по "гарантиям безопасности" с США, НАТО и ОБСЕ.

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