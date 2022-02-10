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Путин намерен "добиваться" от США и НАТО юридически закрепленных "гарантий"

Новина українською →
Москва, Четверг 10 февраля 2022 08:43
Путин намерен "добиваться" от США и НАТО юридически закрепленных "гарантий" Фото: президент РФ Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация в мире становится "все более турбулентной и напряженной". Он призвал "добиваться" от США и НАТО юридически закрепленных так называемых "гарантий безопасности".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Кремля.

"Обстановка в мире становится все более турбулентной и напряженной. Это, безусловно, требует дополнительных настойчивых усилий по обеспечению стратегической стабильности и противодействию угрозам и вызовам, что прежде всего - добиваясь получения от США и их натовских союзников исчерпывающих, юридически закрепленных гарантий безопасности нашей страны", - заявил Путин.

Напомним, ранее Россия провела три раунда переговоров по "гарантиям безопасности" с США, НАТО и ОБСЕ.

Добавим, Министерство иностранных дел России направило запросы по "гарантиям безопасности" 57 странам-членам ОБСЕ и НАТО.

В них затрагиваются те же вопросы, которые Россия поднимала в предыдущих письмах, в частности, отказ от расширения НАТО, в том числе за счет вступления Украины.

При этом вчера в ЕС заявили, что отклонят просьбу министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, чтобы страны-члены блока индивидуально отвечали на требования Москвы по "гарантиям безопасности".

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Путин намерен "добиваться" от США и НАТО юридически закрепленных "гарантий"
Путин намерен "добиваться" от США и НАТО юридически закрепленных "гарантий"
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