Путин намерен "добиваться" от США и НАТО юридически закрепленных "гарантий"

Президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация в мире становится "все более турбулентной и напряженной". Он призвал "добиваться" от США и НАТО юридически закрепленных так называемых "гарантий безопасности".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Кремля.

"Обстановка в мире становится все более турбулентной и напряженной. Это, безусловно, требует дополнительных настойчивых усилий по обеспечению стратегической стабильности и противодействию угрозам и вызовам, что прежде всего - добиваясь получения от США и их натовских союзников исчерпывающих, юридически закрепленных гарантий безопасности нашей страны", - заявил Путин.

Напомним, ранее Россия провела три раунда переговоров по "гарантиям безопасности" с США, НАТО и ОБСЕ.

Добавим, Министерство иностранных дел России направило запросы по "гарантиям безопасности" 57 странам-членам ОБСЕ и НАТО.

В них затрагиваются те же вопросы, которые Россия поднимала в предыдущих письмах, в частности, отказ от расширения НАТО, в том числе за счет вступления Украины.

При этом вчера в ЕС заявили, что отклонят просьбу министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, чтобы страны-члены блока индивидуально отвечали на требования Москвы по "гарантиям безопасности".