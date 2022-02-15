Путін назвав наступні кроки Росії щодо "гарантій безпеки"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його спільну пресконференцію з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

"Що стосується того, як Росія діятиме далі. За планом. Він буде складатися з реальної обстановки на місцях. Хто може сказати, як вона буде складатися? Поки ніхто. Це залежить не тільки від нас", - сказав Путін.

Він додав, що Росія має намір і буде прагнути до того, щоб домовлятися з партнерами з тих питань, які висунула Москва, дипломатичним шляхом.