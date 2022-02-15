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Путін назвав наступні кроки Росії щодо "гарантій безпеки"

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Москва, Вівторок 15 лютого 2022 17:23
Путін назвав наступні кроки Росії щодо "гарантій безпеки" Фото: президент РФ Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Росії Володимир Путін назвав наступні кроки Москви щодо так званих "гарантій безпеки". Він підкреслив, що дії російської сторони залежать від реакції партнерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його спільну пресконференцію з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

"Що стосується того, як Росія діятиме далі. За планом. Він буде складатися з реальної обстановки на місцях. Хто може сказати, як вона буде складатися? Поки ніхто. Це залежить не тільки від нас", - сказав Путін.

Він додав, що Росія має намір і буде прагнути до того, щоб домовлятися з партнерами з тих питань, які висунула Москва, дипломатичним шляхом.

Нагадаємо, раніше Путін заявив про плани домагатися від США і НАТО юридично закріплених "гарантій безпеки" для Росії.

Відзначимо, в грудні минулого року Росія провела три раунди переговорів щодо "гарантій безпеки" з США, НАТО та ОБСЄ.

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