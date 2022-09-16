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Путин назвал "предупреждением" недавние ракетные удары по Украине

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Пятница 16 сентября 2022 19:20
Путин назвал "предупреждением" недавние ракетные удары по Украине Фото: президент РФ Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Президент России Владимир Путин прокомментировал последние ракетные удары российской армии по территории Украины и назвал это "предупреждением".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости" .

"Россия до поры до времени сдержанно отвечает на украинские "удары" по инфраструктуре и "теракты", - заявил Путин.

По словам российского президента, совсем недавно вооруженные силы России нанесли пару "ощутимых" ударов.

"Будем считать, что удары предупредительные. Если дальше ситуация будет развиваться подобным образом, то ответ будет более серьезным", - добавил Путин.

Напомним, что 14 сентября Россия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу. Результатом этого стало поврежденное гидротехническое сооружение и поднятый уровень воды в реке Ингулец.

Ранее, 11 сентября, российские кафиры нанесли ракетные удары по ТЭЦ-5 в Харькове. В результате наблюдались перебои со светом в ряде областей.

Позже СБУ открыла производство из-за вражеских ударов по дамбе и Харьковской ТЭЦ-5.

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