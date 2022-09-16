Путин назвал "предупреждением" недавние ракетные удары по Украине

Президент России Владимир Путин прокомментировал последние ракетные удары российской армии по территории Украины и назвал это "предупреждением".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости" .

"Россия до поры до времени сдержанно отвечает на украинские "удары" по инфраструктуре и "теракты", - заявил Путин.

По словам российского президента, совсем недавно вооруженные силы России нанесли пару "ощутимых" ударов.

"Будем считать, что удары предупредительные. Если дальше ситуация будет развиваться подобным образом, то ответ будет более серьезным", - добавил Путин.