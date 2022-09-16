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Путін назвав "попередженням" нещодавні ракетні удари по Україні

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П'ятниця 16 вересня 2022 19:20
Путін назвав "попередженням" нещодавні ракетні удари по Україні Фото: президент РФ Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Президент Росії Володимир Путін прокоментував останні ракетні удари російської армії по території України та назвав це "попередженням".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

"Росія до певного часу стримано відповідає на українські "удари" по інфраструктурі та "теракти", - заявив Путін.

За словами російського президента, зовсім нещодавно збройні сили Росії завдали пару "чутливих" ударів.

"Вважатимемо, що удари попереджувальні. Якщо далі ситуація розвиватиметься подібним чином, то відповідь буде більш серйозною", - додав Путін.

Нагадаємо, що 14 вересня, Росія завдала ракетного удару по Кривому Рогу. Результатом цього стала пошкоджена гідротехнічна споруда та піднятий рівень води у річці Інгулець.

Раніше, 11 вересня, російські окупанти завдали ракетних ударів по ТЕЦ-5 у Харкові. Внаслідок цього спостерігались перебої зі світлом в низці областей.

Пізніше СБУ відкрила провадження через ворожі удари по дамбі й Харківській ТЕЦ-5.

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