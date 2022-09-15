СБУ открыла производство из-за вражеских ударов по дамбе и Харьковской ТЭЦ-5

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство в отношении недавних обстрелов дамбы в Днепропетровской области и ТЭЦ в Харьковской области .

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

Производство было открыто по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины - нарушение законов и обычаев войны.

Сейчас следователи собирают доказательную базу для привлечения России к ответственности за свои военные преступления в рамках международного судопроизводства.

Как отметил и. о главы СБУ Василий Малюк, Россия, является страной-террористом, которая пытается спровоцировать гуманитарную катастрофу в Украине, поскольку не имеет побед на поле боя. С этой целью оккупанты от безысходности наносят удары по гражданским объектам и критической инфраструктуре.

"Враг напрасно думает, что когда после обстрелов дамб украинские реки выйдут из берегов, то это ему поможет. На самом же деле такие действия вызывают у украинцев лишь дополнительную ярость и упорство - и эта волна снесет только самих оккупантов", - добавил малыш.

К деоккупированным территориям Харьковской области были направлены следователи СБУ и эксперты для документирования преступлений оккупантов.