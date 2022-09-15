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Удар по дамбе в Кривом Роге: уровень воды поднялся в два раза, есть подтопления

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Кривой Рог, Четверг 15 сентября 2022 09:05
Удар по дамбе в Кривом Роге: уровень воды поднялся в два раза, есть подтопления Фото: удар по дамбе в Кривом Роге (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Руслан Гаращенко

Из-за вражеского ракетного удара по гидротехническим сооружениям в Кривом Роге уровень воды в реке Ингулец поднялся от 1 до почти 2 метров. Вследствие чего подтоплены более сотни частных домов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

Фото: спасатели и аварийные службы продолжают ликвидировать последствия ракетного удара по гидротехническим сооружениям (t.me/dnipropetrovskaODA)

По словам губернатора, специалисты всю ночь боролись с последствиями вчерашнего ракетного удара по дамбе.

"Из-за атаки уровень воды на разных участках реки Ингулец поднялся от 1 до почти 2 метров. На эту минуту его удалось снизить на 13 сантиметров и он продолжает падать", - рассказал Резниченко.

Позже он написал, что уровень воды удалось снизить на 40 сантиметров.

Резниченко отметил, что из-за подъема уровня воды подтоплены 112 частных домов и подворий. Жители, дома которых столкнулись с подтоплением, эвакуированы.

Кроме того, вследствие ракетного удара повреждены несколько водоводов. В Софиевской общине без воды остались почти 5000 человек. Восстановительные работы продолжаются.

Как рассказал мэр Кривого Рога Александр Вилкул, вода есть везде, кроме военного городка. Также найдено еще одно место попадания ракеты - водопровод 600 мм.

Напомним, вчера около 17:00 российские войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Как оказалось, целью оккупантов были гидротехнические сооружения.

Сегодня утром стало известно, что для ударов по гидротехническим сооружениям на реке Ингулец оккупанты применили ракеты типа "Кинжал" и "Искандер".

Более детально об обстреле Кривого Рога 14 сентября можете узнать в материале РБК-Украина.

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