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Путин снова назвал Майдан "госпереворотом" и вспомнил Януковича

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Женева, Среда 16 июня 2021 19:52
Путин снова назвал Майдан "госпереворотом" и вспомнил Януковича Фото: Путин снова назвал Майдан "госпереворотом" (kremlin.ru)
Автор: Андрей Василюк

Президент России Владимир Путин назвал Евромайдан в Украине "госпереворотом". Он считает, что беглый президент Виктор Янукович якобы был "готов уйти от власти".

Об этом Путин заявил на пресс-конференции по итогам саммита с президентом США Джо Байденом.

"А что стабильного (в поведении США - ред.) в том, что поддержали государственный переворот в Украине?" - сказал Путин в ответ на вопрос журналиста Би-би-си о готовности к предсказуемым отношениям с США, к которым стремятся в Белом доме.

Путин заявил, что Янукович согласился с требованиями оппозиции о проведении президентских выборов и якобы "был готов, по сути, уйти от власти".

Президент России Владимир Путин ранее рассказал, что во время переговоров с президентом США Джо Байденом в Женеве затронули вопрос вступления Украины в НАТО. По его словам, этот вопрос затронули "мазком". Он заявил, что по вопросу вступления Украины в НАТО "нечего обсуждать".

Напомним, сегодня в Женеве состоялись переговоры президентов России и США. После встречи российский президент пришел на пресс-конференцию, на которой заявил, что Байден поддерживает реализацию минских договоренностей для урегулирования на Донбассе.

Недавно Путин назвал вступление Украины в НАТО "красной линией" для Кремля. Он пояснил, что тогда ракеты до Москвы будут долетать быстрее, чем сейчас.

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