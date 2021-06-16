Путин снова назвал Майдан "госпереворотом" и вспомнил Януковича

Президент России Владимир Путин назвал Евромайдан в Украине "госпереворотом". Он считает, что беглый президент Виктор Янукович якобы был "готов уйти от власти".

Об этом Путин заявил на пресс-конференции по итогам саммита с президентом США Джо Байденом.

"А что стабильного (в поведении США - ред.) в том, что поддержали государственный переворот в Украине?" - сказал Путин в ответ на вопрос журналиста Би-би-си о готовности к предсказуемым отношениям с США, к которым стремятся в Белом доме. Путин заявил, что Янукович согласился с требованиями оппозиции о проведении президентских выборов и якобы "был готов, по сути, уйти от власти".