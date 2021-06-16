Путин снова назвал Майдан "госпереворотом" и вспомнил Януковича
Президент России Владимир Путин назвал Евромайдан в Украине "госпереворотом". Он считает, что беглый президент Виктор Янукович якобы был "готов уйти от власти".
Об этом Путин заявил на пресс-конференции по итогам саммита с президентом США Джо Байденом.
"А что стабильного (в поведении США - ред.) в том, что поддержали государственный переворот в Украине?" - сказал Путин в ответ на вопрос журналиста Би-би-си о готовности к предсказуемым отношениям с США, к которым стремятся в Белом доме.
Путин заявил, что Янукович согласился с требованиями оппозиции о проведении президентских выборов и якобы "был готов, по сути, уйти от власти".
Президент России Владимир Путин ранее рассказал, что во время переговоров с президентом США Джо Байденом в Женеве затронули вопрос вступления Украины в НАТО. По его словам, этот вопрос затронули "мазком". Он заявил, что по вопросу вступления Украины в НАТО "нечего обсуждать".
Напомним, сегодня в Женеве состоялись переговоры президентов России и США. После встречи российский президент пришел на пресс-конференцию, на которой заявил, что Байден поддерживает реализацию минских договоренностей для урегулирования на Донбассе.
Недавно Путин назвал вступление Украины в НАТО "красной линией" для Кремля. Он пояснил, что тогда ракеты до Москвы будут долетать быстрее, чем сейчас.