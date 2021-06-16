Путін знову назвав Майдан "держпереворотом" і згадав Януковича
Президент Росії Володимир Путін назвав Євромайдан в Україні "держпереворотом". Він вважає, що президент-втікач Віктор Янукович нібито був "готовий піти від влади".
Про це Путін заявив на прес-конференція за підсумками саміту з президентом США Джо Байденом.
"А що стабільного (в поведінці США - ред.) в тому, що підтримали державний переворот в Україні?"- сказав Путін у відповідь на питання журналіста Бі-бі-сі про готовність до передбачуваних відносин з США, до яких прагнуть в Білому домі.
Путін заявив, що Янукович погодився з вимогами опозиції про проведення президентських виборів і нібито "був готовий, по суті, піти від влади".
Президент Росії Володимир Путін раніше розповів, що під час переговорів з президентом США Джо Байденом в Женеві торкнулися питання вступу України в НАТО. За його словами, це питання торкнулися "мазком". Він заявив, що щодо питання вступу України в НАТО "нічого обговорювати".
Нагадаємо, сьогодні в Женеві відбулися переговори президентів Росії і США. Після зустрічі російський президент прийшов на прес-конференцію, на якій заявив, що Байден підтримує реалізацію Мінських домовленостей для врегулювання на Донбасі.
Нещодавно Путін назвав вступ України до НАТО "червоною лінією" для Кремля. Він пояснив, що тоді ракети до Москви долітатимуть швидше, ніж зараз.