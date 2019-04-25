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Путин назвал итоги выборов в Украине провалом Порошенко

Новости » Выборы 2019    25.04.2019 - 13:21
Путин назвал итоги выборов в Украине провалом Порошенко
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

Путин в очередной раз заявил о готовности наладить отношения с Украиной

Результаты выборов 2019 в Украине показали провал политики действующего президента Петра Порошенко. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин, передают российские СМИ.

По его словам, победа Владимира Зеленского на президентских выборах свидетельствует о "полном провале политики Порошенко".

"Что здесь оценивать? Это полный, абсолютный провал политики Порошенко", - отметил Путин и добавил, что Москва готова к восстановлению отношений с Украиной в полном объеме.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для Путина пока рано поздравлять Зеленского с победой на выборах и говорить о возможности совместной работы.

В то же время спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер уже выступил за прямой диалог Зеленского с Путиным.

"Я думаю, то, что он сказал о конфликте и о своем подходе, является правильным. Он твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Он хочет вернуть земли. Он не собирается отступать от этого… Я думаю, что его желание вести прямые переговоры с Путиным - это правильная вещь, неплохая вещь", - отметил Волкер.

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