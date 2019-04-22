Путин пока не готов поздравлять Зеленского

Фото: Владимир Путин (putin.kremlin.ru)

У Путина назвали поздравление Зеленского с победой "преждевременным"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поздравлять Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины и говорить о возможности совместной работы пока рано. Об этом сообщают росСМИ.

По его словам, "Владимиру Путину поздравлять Зеленского с победой рано, совместно работать тоже. Надо судить по конкретным делам, по конкретным шагам".

"Пока преждевременно говорить о поздравлениях президента Путина господина Зеленского, а также о возможности совместно работать", - сказал Песков.

Он отметил, что "Москва с уважением относится к выбору украинского народа".

Напомним,Зеленского поздравили президент США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и другие лидеры стран. Также его поздравили с победой генсек НАТО Йенс Столтенберг, глава Европейского совета Дональд Туск, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прокомментировал результаты выборов президента Украины и заявил, что видит шанс на улучшение отношений между РФ и Украиной при ее новом руководстве. По словам Медведева, Зеленский в отношении России будет придерживаться риторики, которую он использовал в ходе предвыборной кампании.

Отметим, Центральная избирательная комиссия по состоянию на 14:15 22 апреля обработала 99% протоколов.

Так, по результатам подсчета 99% протоколов, со значительным отрывом лидирует кандидат в президенты Владимир Зеленский - за него проголосовали 73,21%. Действующий президент Петр Порошенко получает голоса 24,46% украинских избирателей.