ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Путін назвав підсумки виборів в Україні провалом Порошенка

Новини » Вибори 2019    25.04.2019 - 13:21
Путін назвав підсумки виборів в Україні провалом Порошенка
Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Путін в черговий раз заявив про готовність налагодити відносини з Україною

Результати виборів 2019 в Україні показали провал політики чинного президента Петра Порошенка. Про це заявив президент Російської Федерації Володимир Путін, передають російські ЗМІ.

За його словами, перемога Володимира Зеленського на президентських виборах свідчить про "повний провал політики Порошенка".

"Що тут оцінювати? Це повний, абсолютний провал політики Порошенка", - відзначив Путін і додав, що Москва готова до відновлення відносин з Україною в повному обсязі.

Нагадаємо, раніше прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що для Путіна поки рано вітати Зеленського з перемогою на виборах і говорити про можливість спільної роботи.

У той же час спецпредставник Держдепартаменту США Курт Волкер вже виступив за прямий діалог Зеленського з Путіним.

"Я думаю, те, що він сказав про конфлікт і про свій підхід, є правильним. Він твердо підтримує суверенітет і територіальну цілісність України. Він хоче повернути землі. Він не збирається відступати від цього... Я думаю, що його бажання вести прямі переговори з Путіним - це правильна річ, непогана річ", - зазначив Вокер.

У Зеленського немає обмежень у діалозі з Путіним, - Льовочкін
Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як пройшов другий тур голосування
Новини України Порошенко Зеленський Володимир ПутінПорошенко Петровыборы
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся