Путін назвав підсумки виборів в Україні провалом Порошенка

Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Путін в черговий раз заявив про готовність налагодити відносини з Україною

Результати виборів 2019 в Україні показали провал політики чинного президента Петра Порошенка. Про це заявив президент Російської Федерації Володимир Путін, передають російські ЗМІ.

За його словами, перемога Володимира Зеленського на президентських виборах свідчить про "повний провал політики Порошенка".

"Що тут оцінювати? Це повний, абсолютний провал політики Порошенка", - відзначив Путін і додав, що Москва готова до відновлення відносин з Україною в повному обсязі.

Нагадаємо, раніше прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що для Путіна поки рано вітати Зеленського з перемогою на виборах і говорити про можливість спільної роботи.

У той же час спецпредставник Держдепартаменту США Курт Волкер вже виступив за прямий діалог Зеленського з Путіним.

"Я думаю, те, що він сказав про конфлікт і про свій підхід, є правильним. Він твердо підтримує суверенітет і територіальну цілісність України. Він хоче повернути землі. Він не збирається відступати від цього... Я думаю, що його бажання вести прямі переговори з Путіним - це правильна річ, непогана річ", - зазначив Вокер.