У США розсекретили стенограми розмов Путіна і Буша: що диктатор говорив про Україну
Стенограми розмов російського диктатора Володимира Путіна та експрезидента США Джорджа Буша потрапили в мережу. Уже тоді, у 2001 і 2008 році, глава Кремля чітко позначив неприйняття вступу України до НАТО та інші моменти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Національного архіву безпеки США.
Розмова Путіна і Буша 2001 року
Так, ще в далекому 2001 році Путін заявив Бушу, що вступ України до НАТО створить поле конфлікту між РФ і США та довгострокову конфронтацію.
"Я хотів би підкреслити, що вступ до НАТО такої країни, як Україна, створить у довгостроковій перспективі поле конфлікту для вас і для нас, довгострокову конфронтацію", - сказав російський диктатор Бушу.
На запитання, чому він так бачить наслідки вступу України до Альянсу, Путін відповів, що Україна - штучно створена складна держава, яка сформувалася з територій сусідніх країн.
Водночас він підкреслив, що третину населення України становлять росіяни і значна частина її жителів сприймає НАТО як ворожу структуру.
"Це (вступ України до НАТО - ред.) створює такі проблеми для Росії. Це створює загрозу розгортання військових баз і нових військових систем поблизу Росії. Це створює невизначеність і небезпеку для нас. І, покладаючись на антинатовські сили в Україні, Росія працюватиме над тим, щоб позбавити НАТО можливості розширення. Росія буде постійно створювати проблеми. Навіщо?" - сказав тоді Путін.
Розмова лідерів у 2008 році
Уже 2008 року Путін передрік конфлікт між Штатами і Росією, а також "розкол" української держави.
"Вступ до НАТО такої країни як Україна створить у довгостроковій перспективі поле конфлікту для вас і для нас", - сказав глава Кремля, додавши, що внутрішні розбіжності в Україні можуть призвести до її розколу.
Диктатор також повторив у розмові з Бушем свій наратив про "штучно створену державу ще за радянських часів" і висловив побоювання щодо наближення військової інфраструктури НАТО до кордонів Росії.
"Я завжди говорив, що є певна прозахідна частина і проросійська частина. Зараз влада там перебуває в руках прозахідних лідерів. Щойно вони прийшли до влади, вони розкололися всередині себе", - говорив тоді Путін Бушу.
Нагадаємо, що в Москві не сприймають нинішню версію мирного плану США щодо завершення війни в Україні. Одним із пунктів, з яким РФ не збирається погоджуватись, є саме вступ України до НАТО в майбутньому.
Про це заявила ЗМІ анонімна особа, близька до Кремля.
Зазначимо, що в початковому варіанті мирного плану США, який складався із 28 пунктів, було вето на вступ України до Альянсу. Як відомо, так званий мирний план, почакову його версію, формували саме американці та росіяни.