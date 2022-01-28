Если Путин нападет. Зеленский о войне, Байдене и НАТО: основные заявления с пресс-конференции

Война

В ходе общения с зарубежными журналистами Зеленский подчеркнул, что знает больше деталей относительно Украины и ситуации на границе, чем любой президент.

Зеленский также раскритиковал массовые публикации в западных СМИ об угрозе войны в Украине. По словам президента, это паника, которая Украине не нужна, а информационная политика должна быть взвешенной.

"Пусть журналисты съездят в Киев, у нас разве танки по улицам ездят?",- подчеркнул Зеленский.

Еще одной темой, на которой акцентировал Зеленский являются превентивные меры по сдерживанию России. Глава украинского государства отмечает, что в случае нападения на Украину санкции в отношении России уже будут не нужны.

"Если будет полномасштабная война, то зачем нам санкции "потом". Я считаю, что это не честно. И я откровенен в этом", - добавил он.

Аллюзией на фильм "Не смотрите вверх" ответил Зеленский и на упреки относительно того, что Украина умаляет угрозу, чтобы не было паники.

"Я не руковожу государством, как в вашем, кстати, фильме "Не смотри вверх", мы смотрим вверх, мы знаем, что происходит. Мы говорим с людьми. Но мы в этой ситуации 8 лет. Поэтому мы смотрим не только вверх, но и под ноги", - отметил он.

Байден

Зеленский также прокомментровал информацию относительно определенных недоразумений, которые якобы у него возникли с президентом США Джозефом Байденом. Зеленский подчеркнул, что недоразумений между ними нет: "я просто глубоко понимаю, что происходит в моем государстве, как и он глубоко понимает, что происходит в США".

Также Зеленский выразил надежду, что Байден сможет воплотить в жизнь трехсторонний саммит Украина-США-Россия, который будет работать параллельно с нормандским форматом.

НАТО

Говоря об угрозе войны Зеленский объяснил, что война может быть, но здесь нужно ставить не точку, а многоточие. А если же война начнется, то она коснется и границ стран НАТО.

"И вы уверены, что когда эти государства (члены НАТО, - ред.) скажут, что у нас тут война с серьезным государством, вы уверены, что их будут защищать? Вы уверены, что за них будут умирать люди", - задал вопрос президент.

Россия

Наибольшей угрозой для Украины как государства Зеленский считает внутреннюю дестабилизацию. И партнеры Украины, по словам президента, с этим соглашаются.

Ответил Зеленский и на слова главы МИД России Сергея Лаврова о возможности встречи Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве или Сочи.

"Зачем ехать в Сочи? Кататься на лыжах? Давайте в Одессе - покупаемся в море", - раскритиковал Зеленский позицию Кремля и их нежелание обсуждать Донбасс.

Раскритиковал президент и постоянные учения России на украинских границах. По словам Зеленского это опасно и может спровоцировать конфликт.

"Даже, если ты не собираешься (нападать - ред.), для чего ты это делаешь? Запугивать? Что это за мазохизм? Что кто-то боится? Мы не боимся",- подчеркнул он.